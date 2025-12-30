Kate Middleton criticata per la nuova casa ma è una questione di priorità

Kate Middleton e il Principe William si sono recentemente trasferiti nella loro nuova residenza, suscitando alcune discussioni pubbliche. Tra le questioni sollevate, si evidenzia la controversa zona di esclusione di sei miglia, che ha attirato attenzione e opinioni diverse. Questa situazione riflette le priorità e le scelte di una famiglia reale nell’ambito delle questioni pubbliche e private, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso alla vicenda.

Kate Middleton e il Principe William si sono trasferiti nella nuova casa da ormai qualche mese, ma non sono mancate affatto le solite polemiche, soprattutto sulla controversa "zona di esclusione" di sei miglia. Eppure, c'è una ragione seria dietro a questa scelta, ed è tutta una questione di sicurezza, come ha spiegato l'ex capo della sicurezza Reale. Kate Middleton, le critiche per la nuova casa. Da tempo ormai il Principe e la Principessa del Galles si sono trasferiti a Forest Lodge, dopo aver lasciato la vecchia casa, piena di ricordi ma anche di momenti difficili che hanno affrontato l'uno al fianco dell'altro.

