Juventus | Yildiz svolta nel rinnovo
La Juventus sta lavorando per definire il rinnovo di Kenan Yildiz, uno degli obiettivi principali nel mercato attuale. La società mira a consolidare il talento giovane nel proprio progetto a lungo termine, accelerando le trattative per arrivare a una soluzione soddisfacente. La situazione resta in fase di sviluppo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.
La Juventus accelera per chiudere una delle priorità assolute del mercato interno: il rinnovo di Kenan Yildiz. Il talento turco, 20 anni e già leader tecnico della squadra di Luciano Spalletti, è al centro di un’operazione che punta a blindarlo a lungo termine e allontanare definitivamente le sirene del Real L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Kenan Yildiz Makes Football Look Easy
La Juventus cerca un vice Yildiz sul mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ultima idea è quella di riportare a Torino l'italiano Federico Chiesa in prestito dal Liverpool. Le piste alternative portano allo spagnolo Gonzalo Garcia del R - facebook.com facebook
Caccia al vice #Yildiz per la #Juventus C’è anche l’ex Samp #Damsgaard, novità x.com
