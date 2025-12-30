La Juventus sta lavorando per definire il rinnovo di Kenan Yildiz, uno degli obiettivi principali nel mercato attuale. La società mira a consolidare il talento giovane nel proprio progetto a lungo termine, accelerando le trattative per arrivare a una soluzione soddisfacente. La situazione resta in fase di sviluppo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

La Juventus accelera per chiudere una delle priorità assolute del mercato interno: il rinnovo di Kenan Yildiz. Il talento turco, 20 anni e già leader tecnico della squadra di Luciano Spalletti, è al centro di un’operazione che punta a blindarlo a lungo termine e allontanare definitivamente le sirene del Real L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz, svolta nel rinnovo

Leggi anche: Yildiz nel mirino del Chelsea: rallenta il rinnovo con la Juventus, i Blues tornano all’assalto

Leggi anche: Yildiz–Juventus, la trattativa entra nel vivo: il rinnovo si avvicina ma la Premier fa paura

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sforzo Juve e svolta vicina: rinnovo Yildiz a un passo, cifre e dettagli; Juve-Yildiz (e il rinnovo), la mossa di Comolli che spiazza tutti; Yildiz 2031, c’è la svolta. Maxi offerta Juve per Kenan: ingaggio da top player e il sì è più vicino; Milan-Maignan, prove di rinnovo: offerta da 7 milioni fino al 2030. Inter e Juve alla finestra, bloccato Hugo Souza.

Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big - È questa la sensazione che filtra dalla Continassa e che il popolo bianconero coglie ogni volta che si parla. tuttomercatoweb.com