Juventus | suggestione Chiesa

Il mercato invernale della Juventus potrebbe riservare una novità importante: il possibile ritorno di Federico Chiesa, l’esterno italiano che aveva lasciato Torino nell’estate 2024 per trasferirsi al Liverpool. La società valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa e Chiesa potrebbe rappresentare una soluzione utile per l’attacco bianconero. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione, che potrebbe influire sulle dinamiche della squadra.

Il mercato invernale della Juventus potrebbe riservare una sorpresa inattesa: il ritorno di Federico Chiesa, l'esterno azzurro che ha lasciato Torino nell'estate 2024 direzione Liverpool. L'idea, circolata nelle ultime ore, nasce dalla necessità di trovare un'alternativa di qualità per Kenan Yildiz, il giovane faro offensivo che Spalletti sta caricando di

Juventus, idea Chiesa per gennaio: centrocampo e fascia destra restano le priorità di Spalletti - Juventus, idea Chiesa per gennaio: centrocampo e fascia destra restano le priorità di Spalletti La Juventus prepara il calciomercato di gennaio con pragmatismo e ... tuttojuve.com

GAZZETTA - Juventus, il "Chiesa bis" è più che una semplice suggestione - L'attaccante, accostato anche al Napoli, è ormai un anno e mezzo al Liverpool, dove però ha trovato poco spa ... napolimagazine.com

È partito il treno del mercato di gennaio: tutti i nomi della Juventus in entrata e in uscita

Più di una suggestione, secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe pensando al ritorno di Federico Chiesa in prestito per sei mesi - facebook.com facebook

È partito il treno del mercato di gennaio della #Juventus: facciamo un po' di chiarezza tra tutti i nomi in entrata e in uscita. Da #Tonali a #Frattesi passando per le novità #Garcia e #Rodriguez, la suggestione #Chiesa e i rinnovi di #Yildiz e #McKennie x.com

