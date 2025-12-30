Juventus | Perin verso Genoa?

Mattia Perin si avvicina al Genoa, con cui ha già raggiunto un accordo. Il portiere 33enne, legato storicamente al club ligure, si prepara a tornare nella società che lo ha lanciato, con l’obiettivo di chiudere la carriera da titolare. La sua esperienza potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il Grifone, dopo aver trascorso gli ultimi anni in un ruolo da secondo portiere alla Juventus.

Mattia Perin è sempre più vicino a salutare la Juventus. L'intesa con il Genoa è praticamente raggiunta: il portiere 33enne, legato sentimentalmente al club che lo ha lanciato, tornerà al Grifone per chiudere la carriera da titolare, stanco di un ruolo da vice affidabile ma con pochi minuti alle spalle

