Juventus l’ex Cancelo escluso dall’Al Hilal | Inzaghi lo caccia

Joao Cancelo non sarà più a disposizione dell’Al Hilal nella seconda parte della stagione. La decisione, presa da Simone Inzaghi, ha portato all’esclusione del calciatore portoghese dalla rosa ufficiale del club saudita. Questa scelta segna un cambiamento importante per Cancelo e per la squadra, che ora si concentra su nuove strategie per il prosieguo del campionato.

