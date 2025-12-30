Juventus l’ex Cancelo escluso dall’Al Hilal | Inzaghi lo caccia
Joao Cancelo non sarà più a disposizione dell’Al Hilal nella seconda parte della stagione. La decisione, presa da Simone Inzaghi, ha portato all’esclusione del calciatore portoghese dalla rosa ufficiale del club saudita. Questa scelta segna un cambiamento importante per Cancelo e per la squadra, che ora si concentra su nuove strategie per il prosieguo del campionato.
Clamoroso dall'Arabia Saudita: Simone Inzaghi ha deciso di non registrare Joao Cancelo per la seconda parte della stagione nella Saudi League. Il terzino portoghese è ormai fuori dal progetto tecnico dell'Al Hilal e il suo addio nel mercato di gennaio appare ora inevitabile.
