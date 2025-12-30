Juventus-Lecce dove vederla | tv streaming e orario del match

La partita tra Juventus e Lecce, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 3 gennaio all’Allianz Stadium. Di seguito, tutte le informazioni su orario, modalità di visione in TV e streaming per seguire l'incontro.

Il nuovo anno della Juventus comincia davanti al proprio pubblico. Sabato 3 gennaio, all’ Allianz Stadium, i bianconeri ospitano il Lecce nella diciottesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 18:00, in una gara che arriva con stati d’animo opposti: la Juve è in crescita, il Lecce cerca risposte dopo l’ultimo stop. La squadra di Torino arriva all’appuntamento forte di una serie positiva che ha rilanciato classifica e fiducia. I salentini, invece, sono chiamati a una prova di carattere in uno stadio che raramente concede margini. Dove vedere Juventus-Lecce in diretta tv. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma titolare dei diritti della Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

