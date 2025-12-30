Juventus | le ultime su Conceicao

La Juventus monitora attentamente la situazione di Francisco Conceição, che si trova ancora in dubbio per l’avvio del 2026. L’esterno portoghese, protagonista nella prima parte della stagione con importanti contributi, è attualmente fermo a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. La sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni, in vista delle prossime gare.

Francisco Conceição resta il grande dubbio in casa Juventus per l'inizio del 2026. L'esterno portoghese, uno dei protagonisti della prima parte di stagione con gol pesanti e accelerazioni devastanti, è fermo dall'uscita prematura contro la Roma per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Gli esami al JMedical hanno escluso lesioni

