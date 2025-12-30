La Juventus monitora attentamente la situazione di Francisco Conceição, che si trova ancora in dubbio per l’avvio del 2026. L’esterno portoghese, protagonista nella prima parte della stagione con importanti contributi, è attualmente fermo a causa di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. La sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni, in vista delle prossime gare.

Francisco Conceição resta il grande dubbio in casa Juventus per l’inizio del 2026. L’esterno portoghese, uno dei protagonisti della prima parte di stagione con gol pesanti e accelerazioni devastanti, è fermo dall’uscita prematura contro la Roma per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Gli esami al JMedical hanno escluso lesioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: le ultime su Conceicao

Leggi anche: Juventus: le ultime su Conceicao

Leggi anche: Pisa Juve, le ultime di formazione in vista del match contro i nerazzurri: novità su Rugani e Conceicao. Recuperato Koopmeiners

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve, le ultime verso il Pisa: McKennie ok, Conceiçao e Cabal non ce la fanno; Juventus-Roma LIVE; Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a Mckennie e Cabal, le ultime sugli infortunati; Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti.

Infortunati Juventus | Cabal, Rugani, Gatti e Conceicao: novità e ultimissime - Archiviata la vittoria contro il Pisa, la Juventus è tornata a lavorare sul campo per preparare la sfida ... fantamaster.it