Il nuovo anno per la Juventus si apre con alcune incognite legate agli infortuni di Conceição e Cabal. La squadra si concentra sul recupero e sulla gestione delle assenze, mentre il focus rimane sulla continuità delle prestazioni in vista delle prossime sfide. La buona salute dei giocatori sarà determinante per mantenere l’equilibrio e l’obiettivo di una stagione stabile e senza ulteriori contraccolpi.

Il 2026 della Juventus non inizia con fuochi d’artificio, ma con il rumore ovattato delle scarpe sul campo della Continassa e con uno sguardo che, inevitabilmente, scivola verso l’infermeria. Archiviata la vittoria sul Pisa, i bianconeri hanno ripreso oggi il lavoro in vista della sfida casalinga contro il Lecce, primo appuntamento del nuovo anno solare. Un match che deve dare continuità, ma che arriva con qualche nuvola di troppo all’orizzonte. Alla guida, con la sua consueta calma vigile, c’è Luciano Spalletti. L’allenatore osserva, prende appunti, misura ogni dettaglio. Perché gennaio è il mese delle scelte silenziose: quelle che non finiscono sui titoli, ma che spesso indirizzano una stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, l’anno nuovo comincia dall’infermeria: Conceição e Cabal, due dubbi che pesano

