Juventus il bilancio di questo 2025 | 3 cose da tenere e 3 cose da buttare | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Il bilancio della Juventus nel 2025 presenta aspetti positivi e aree di miglioramento. In questo video, Paolo Rossi analizza tre elementi da conservare e altrettanti da rivedere, offrendo un’analisi equilibrata della stagione. Un focus obiettivo per comprendere gli aspetti chiave del club, senza sensazionalismi, e fornendo informazioni chiare e concise per i tifosi e gli appassionati di calcio.

