Juventus Guido Rodriguez nuovo nome per il centrocampo

La Juventus sta valutando l’ingaggio di Guido Rodriguez come rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky, il club sta monitorando attentamente la situazione del calciatore, approfondendo le possibilità di un suo eventuale arrivo. La trattativa rappresenta un’opportunità interessante per rafforzare la mediana della squadra in vista della prossima stagione.

Guido Rodriguez nuovo nome per il centrocampo Gianluca di Marzio negli studi di Sky ha fatto il punto sul mercato della Juventus, con focus sul nuovo nome di Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino classe 1994 piace perchè si tratta di un giocatore già pronto e che può essere il play

Juventus in cerca di rinforzi: Rodriguez e Garcia nel mirino!

