Juventus | Frattesi la pista si riscalda

La Juventus torna a seguire con interesse Davide Frattesi, centrocampista di talento che sta attirando l’attenzione del club nelle ultime settimane. La trattativa si sta sviluppando con maggiore rapidità, segno di un possibile interesse concreto da parte dei bianconeri. Restano da definire i dettagli, mentre si intensificano le valutazioni in vista di un’eventuale operazione di mercato.

Il nome di Davide Frattesi torna a infiammare il mercato della Juventus, con la trattativa che sta guadagnando velocità nelle ultime ore. L'Inter, inizialmente ferma su una cessione definitiva a peso d'oro, sembra aver aperto uno spiraglio a una formula diversa, più gradita ai bianconeri: prestito oneroso con obbligo di

Juventus, Frattesi pista complicata a gennaio - La Juventus sta lavorando per rinforzare il suo centrocampo a gennaio e il nome più chiacchierato e accostato ai bianconeri è sempre quello di Davide Frattesi che all'Inter con ... tuttojuve.com

Juventus, l'ipotesi Frattesi pare una pista di mercato che fa acqua da tutte le parti - È vero che la Juventus sta sondando il mercato alla ricerca di un centrocampista, ma gli indizi tecnici portano verso un identikit profondamente diverso da quello di Frattesi. it.blastingnews.com

Di Marzio - L’ipotesi Frattesi alla Juventus resta difficile soprattutto per il costo del cartellino, che richiederebbe un esborso rilevante. Per questo i bianconeri, al momento, vedono il centrocampista più come un’operazione in prestito, con l’idea di rinviare a giug - facebook.com facebook

Corsera - #Frattesi guarda al Mondiale: il centrocampista non insensibile alla Juventus, ma... x.com

