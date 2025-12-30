Juve per la mediana c’è anche Guido Rodriguez Sogno Tonali per l’estate

La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare la mediana, valutando anche profili come Guido Rodriguez. Con l’obiettivo di intervenire in modo oculato, la società pensa a soluzioni a basso costo a gennaio, puntando a investire più sostanziosamente in estate. La ricerca di un centrocampista compatibile con le esigenze tecniche e finanziarie del club resta una priorità per la prossima stagione.

Torino, 30 dicembre 2025 – Uno sguardo a gennaio, con vista su giugno. La ricerca del centrocampista in casa Juve resta difficile, soprattutto per aspetti di tipo economico, così non va scartata una idea low cost, per poi andare a investire in estate per la prossima stagione. Ecco allora che tra Davide Frattesi e Pierre Emile Hojbjerg spunta l'ipotesi Guido Rodriguez, esperto mediano del West Ham e a caccia di minutaggio nella seconda parte di stagione. Il tutto per tenersi un tesoretto estivo per andare a caccia di Sandro Tonali, che il Newcastle non vuole muovere a gennaio. Attenzione anche al rinnovo di Kenan Yildiz, il mese di gennaio sarà decisivo per adeguare i suoi emolumenti: il turco chiede una Juve competitiva per i trofei e un ingaggio consono.

Chi è Guido Rodríguez, il giocatore attenzionato dalla Juventus per gennaio? - Scopri chi è Guido Rodríguez, centrocampista argentino del West Ham, le sue caratteristiche tecniche, la carriera e perché la Juventus lo valuta come possibile rinforzo a gennaio. tag24.it

La #Juventus valuta un rinforzo mirato per la mediana: sul taccuino della dirigenza c’è #GuidoRodriguez centrocampista del #WestHam Regista puro, esperienza internazionale e costi contenuti: il profilo dell’argentino potrebbe rispondere all’esigenza di equil - facebook.com facebook

Novità su #Frattesi #Juve in forte pressing x.com

