Juve Lecce Conceicao verso il rientro Le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Cabal e Zhegrova

Nella sfida tra Juve e Lecce, si avvicina il ritorno di Conceicao, mentre si aggiornano le condizioni di Cabal e Zhegrova. Le ultime notizie dalla Continassa indicano possibili novità in vista dell’incontro, con attenzione alle disponibilità dei calciatori. Un approfondimento sulle condizioni fisiche dei giocatori e le possibili scelte di formazione per la partita.

Juve Lecce, Conceicao verso il rientro. Le ultime indiscrezioni dalla Continassa sulle condizioni di Cabal e Zhegrova. Dopo il lunedì di riposo concesso da Luciano Spalletti, la Juventus si ritrova oggi alla Continassa per dare ufficialmente il via alla preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. I bianconeri scenderanno in campo sabato alle 18 all’Allianz Stadium contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, un anticipo fondamentale per dare continuità agli ultimi risultati positivi. Il punto sull’infermeria: i recuperi in attacco. La notizia più attesa riguarda Francisco Conceição. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Lecce, Conceicao verso il rientro. Le ultime indiscrezioni sulle condizioni di Cabal e Zhegrova Leggi anche: Infortunati Juve: le ultime sulle condizioni di Cabal e Kelly. Salvo ricadute impreviste… La data del rientro Leggi anche: Continassa Juve: bianconeri al lavoro verso il Lecce, novità sui recuperi di Cabal e Conceicao Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti; Juventus, Conceicao recupera contro il Lecce? Le ultime; Fantacalcio Juventus, come stanno Conceicao e Cabal: le ultime verso il Lecce; Juventus, Conceicao verso il recupero: le ultime. Conceicao spinge, occhio a Zhegrova: Juve-Lecce, Spalletti scopre la catena di destra - Oggi la ripresa degli allenamenti: il portoghese farà di tutto per rientrare già nella prossima sfida di campionato ... tuttosport.com

Juventus-Lecce, verso l’anticipo di sabato: Spalletti spera nel recupero di Conceição. Cabal ancora in dubbio - Lecce, verso l’anticipo di sabato: Spalletti spera nel recupero di Conceição. tuttojuve.com

Conceicao verso la convocazione, chance David: Juve-Lecce, turnover Spalletti - Un giorno di riposo, per smaltire le fatiche di Pisa, e ripresentarsi alla Continassa con testa e gambe fresche in vista del prossimo match di campionato. msn.com

#Conceicao spinge, occhio a #Zhegrova: #JuveLecce, #Spalletti scopre la catena di destra x.com

I piani di formazione verso Juve Lecce Ultime - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.