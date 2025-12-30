Jokic paura a Miami | problema al ginocchio sinistro Nuggets in attesa degli esami

I Denver Nuggets attendono aggiornamenti sulle condizioni di Nikola Jokic, uscito dalla partita contro Miami Heat a causa di un problema al ginocchio sinistro. La squadra spera in esami che chiariscano l’entità dell’infortunio e possano garantire un suo rientro rapido. Restano in attesa di ulteriori dettagli per valutare l’impatto sulla stagione e le prossime partite.

Serata di grande apprensione per i Denver Nuggets: Nikola Joki? ha lasciato la partita contro i Miami Heat a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il centro serbo non è rientrato nella ripresa e lo staff medico ha programmato una risonanza magnetica per valutare con precisione l’entità dell’infortunio. L’episodio: contatto involontario e iperestensione. L’infortunio è arrivato poco prima dell’intervallo, in una dinamica sfortunata e accidentale. In un’azione difensiva, un compagno è finito sul suo piede, causando un movimento innaturale della gamba e una possibile iperestensione. Joki? è caduto dolorante e si è poi diretto verso gli spogliatoi visibilmente zoppicante, senza tornare in campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

