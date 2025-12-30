John Lydon deluso dagli altri membri dei Sex Pistols | non si sarebbero fatti sentire dopo la morte della moglie

John Lydon, noto come frontman dei Sex Pistols, ha espresso delusione per il mancato supporto ricevuto dai suoi ex compagni di band dopo la perdita di sua moglie, Nora Forster, avvenuta nell’aprile 2023 a causa dell’Alzheimer. La sua testimonianza evidenzia un momento difficile della sua vita, segnato dalla mancanza di contatti e vicinanza da parte di chi, in passato, ha condiviso con lui un importante percorso musicale.

John Lydon, ex frontman dei Sex Pistols, ha rivelato che i suoi ex compagni di band non lo avrebbero contattato dopo la morte di sua moglie, Nora Forster, deceduta nell'aprile 2023 dopo una lunga battaglia contro l' Alzheimer. In una recente intervista al Times, Lydon, che si esibiva come Johnny Rotten durante il periodo nei Pistols, ha dichiarato di non aver più avuto notizie del chitarrista Steve Jones, del bassista Glen Matlock o del batterista Paul Cook dopo la scomparsa della consorte. «Mi aspettavo un qualche tipo di vicinanza quando Nora è morta, ma niente», ha detto. Nora e John sono stati sposati per quasi cinque decenni.

