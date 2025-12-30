Joepalla e Monza, non solo murale, è un coloring book che permette di esplorare la città attraverso 24 illustrazioni. Ogni tavola presenta dettagli netti ed espressivi, offrendo un viaggio visivo tra gli “extrapaesaggi” monzesi. Un’opportunità per conoscere e riscoprire le bellezze di Monza in modo creativo e rilassante, attraverso un’attività adatta a tutte le età.

Un Coloring Book sugli “ extrapaesaggi “ monzesi. Diventa un libro il suggestivo viaggio visivo di Joepalla nella sua Monza: 24 tavole da colorare, dentro ai suoi contorni netti ed espressivi, che fanno scoprire le bellezze della città da ogni angolo. Parla già - visivamente s’intende - la copertina: una veduta dall’alto dello scorcio forse più simbolico, quello che ritrae Duomo e Arengario. Il libro, per il pittore pop e streetartist monzese, è come un traguardo. "È il riso saltato del giorno dopo – lo descrive – il cui sapore è ancora più buono. Delle tavole degli extrapaesaggi che ho recentemente esposto in più mostre in città (l’ultima ai Cinema Capitol un mese fa) ho deciso di farne un libro, edito e disponibile su Amazon. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Joepalla e Monza, non solo murale. La città in un libro da colorare

Leggi anche: Giorgina Saffi raccontata ai bambini: arriva nelle scuole un libro tutto da leggere e colorare

Leggi anche: 40 libri da colorare per adulti da regalare o da regalarti a Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I muri monzesi fra arte e impegno: lo street artist Joepalla dona alla città tre nuove opere - Monza, 4 settembre 2025 – Non ha smesso nemmeno durante il periodo agostano di fare scorrere mani e pennelli sulle pareti della sua Monza, facendo risvegliare la città, alla vita di settembre, con 3 ... ilgiorno.it

Joepalla colora la scuola Buonarroti - È già all’opera con i pennelli e suoi colori raggianti, per regalare un volto più luminoso e scenografico alla scuola elementare Buonarroti. ilgiorno.it

La Monza visionaria dello street artist Joepalla in esposizione al Capitol - Un viaggio tra i vicoli e i monumenti di Monza, narrato con i colori vividi e le linee audaci di Joepalla, lo street artist che ha fatto della sua città un’opera d’arte. msn.com