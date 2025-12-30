Jey Lillo show di magia al Teatro Palapartenope

Con uno spettacolo-evento, l'illusionista Jey Lillo arriva al Teatro Palapartenope di Napoli con "Da una strada a una stella". Per la prima volta al Teatro Palapartenope di Napoli, l'illusionista Jey Lillo porta in scena "Da una strada a una stella", uno spettacolo-evento in programma il 10 gennaio 2026, destinato a lasciare un segno profondo nel pubblico e nella storia della magia.

