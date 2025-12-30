Jesi, 30 dicembre 2025 – Con l’arrivo delle temperature in calo, Viva Servizi evidenzia l’importanza di monitorare i contatori e adottare precauzioni contro il rischio di congelamento delle tubature. Le basse temperature possono causare danni agli impianti idrici, rendendo fondamentale intervenire tempestivamente per prevenire problemi e garantire la continuità del servizio.

Jesi (Ancona), 30 dicembre 2025 - L'inverno entra nel vivo e, con esso, arrivano le prime serie minacce per gli impianti idrici. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, nelle prossime ore è atteso un deciso e ulteriore abbassamento delle temperature minime, un calo termico che colpirà con particolare intensità le zone interne della provincia di Ancona. In vista di questa ondata di freddo, Viva Servizi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in ben 43 Comuni del territorio, ha lanciato un appello alla cittadinanza. L'obiettivo è prevenire i disagi legati alla rottura dei misuratori, fornendo alcuni semplici ma fondamentali accorgimenti per proteggere i contatori dal gelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, temperature in picchiata: Viva Servizi avverte: 'Occhio ai contatori'

