Jeff Bezos e Lauren Sánchez in crisi in caso di divorzio lei può ottenere ' solo' 50mln dei 200 mld di patrimonio del fondatore di Amazon - RUMORS

Recenti voci di mercato suggeriscono tensioni tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, con ipotesi di un possibile divorzio. Secondo alcuni rumors, in caso di separazione Sánchez potrebbe ricevere circa 50 milioni di dollari su un patrimonio stimato di 200 miliardi del fondatore di Amazon. Dopo l’esperienza con MacKenzie Scott, Bezos sembra aver adottato misure più restrittive per tutelare i propri beni.

Dopo il divorzio da MacKenzie Scott, avvenuto nel 2019 senza un accordo prematrimoniale e costato al patron di Amazon oltre 35 miliardi di dollari in azioni della società, Bezos ha scelto di tutelarsi con un contratto prematrimoniale molto più rigido con Sànchez Sono sempre più insistenti le.

Matrimonio Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono ufficialmente sposi - Si sono detti 'sì' e scambiati le fedi nuziali Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da questa sera ufficialmente marito e moglie, con una cerimonia nella Fondazione Cini dell'Isola di San Giorgio a Venezia, ... tg24.sky.it

Non si placa la curiosità di conoscere i dettagli del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: a distanza di mesi chi lavora nel settore continua a ricevere richieste sui luoghi del matrimonio più chiacchierato degli ultimi anni. #rassegnastampaVND - facebook.com facebook

