Javier Faroni bloccato in aeroporto e villa perquisita nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di fondi sportivi

Javier Faroni, imprenditore argentino noto nel settore teatrale, degli eventi e proprietario del Perugia Calcio, si trova attualmente sotto indagine giudiziaria. È stato trattenuto in aeroporto e la sua villa è stata perquisita nell’ambito di un'inchiesta sul presunto riciclaggio di fondi sportivi. La vicenda coinvolge personaggi di rilievo nazionale in Argentina, sollevando attenzione sui procedimenti legali in corso.

