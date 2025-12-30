Javier Faroni bloccato in aeroporto e villa perquisita nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio di fondi sportivi
Javier Faroni, imprenditore argentino noto nel settore teatrale, degli eventi e proprietario del Perugia Calcio, si trova attualmente sotto indagine giudiziaria. È stato trattenuto in aeroporto e la sua villa è stata perquisita nell’ambito di un'inchiesta sul presunto riciclaggio di fondi sportivi. La vicenda coinvolge personaggi di rilievo nazionale in Argentina, sollevando attenzione sui procedimenti legali in corso.
L’imprenditore argentino Javier Faroni, noto in patria e all’estero per le sue attività nel teatro, nella produzione di eventi e proprietario del Perugia Calcio, è al centro di una indagine giudiziaria di rilievo nazionale in Argentina.Nelle prime ore di martedì 30 dicembre 2025, la Policía. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Perquisito l'ufficio del pm Mazza nell'ambito dell'inchiesta "sistema Pavia"
Leggi anche: Mondiale 2026, Tapia sotto inchiesta per presunto riciclaggio di denaro: possibile esclusione per l’Argentina? Ecco le mosse della FIFA
La Nacion: «Antiriciclaggio su Javier Faroni. Fermato all’aeroporto, non può lasciare l’Argentina» - Perquisita, questa mattina all’alba, la casa di Buenos Aires del presidente del Perugia Calcio Javier Faroni. umbria24.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.