Jannik Sinner i suoi impegni di gennaio | prima di Melbourne in programma tre super esibizioni

Jannik Sinner, tra gli atleti più promettenti del tennis italiano, si prepara per un inizio d’anno ricco di impegni. Nel mese di gennaio, prima di affrontare gli Australian Open, il tennista azzurro parteciperà a tre match, tra cui due esibizioni, per mantenere la forma e confrontarsi con avversari di livello. Un programma che anticipa una stagione intensa e piena di sfide importanti.

Il tennista azzurro Jannik Sinner sta preparando il 2026 ormai alle porte, che sarà molto intenso e pieno di impegni, già dal mese di gennaio, con il numero 2 del mondo che prima di debuttare agli Australian Open, dove difenderà il titolo vinto nella scorsa stagione, sarà impegnato in due match esibizioni. Il primo in . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Quando torna a giocare Jannik Sinner? Tre esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026

Leggi anche: Quando torna Jannik Sinner? Le esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

8 cose che (forse) non sapete su Jannik Sinner; Quando torna a giocare Jannik Sinner? Tre esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026; Sinner incontra Infantino e si prepara alla nuova stagione: ecco i prossimi impegni di Jannik; Sinner, il viaggio in Asia con Alcaraz e il segreto terribile di Laila Hasanovic.

Jannik Sinner riparte da Montecarlo: allenamenti, sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025 - Jannik Sinner ha concluso il periodo di svago trascorso sulle nevi di Sesto Pusteria, celebrando il Natale con i propri cari. oasport.it

L'ascesa irrefrenabile del mondo di Laila Hasanovic, Jannik Sinner senza tregua fino ad Alcaraz e Australian Open - Jannik Sinner si prepara all'evento in Corea e agli Australian Open 2026, forse Laila Hasanovic ci sarà ma non rinuncerà ai suoi impegni di lavoro come modella e influencer ... sport.virgilio.it