Jacomuzzi a Stile TV: “Napoli non ha bisogno di fare mercato è un orologio perfetto”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex osservatore del Chelsea: Il Napoli ha un allenatore serio e con Conte sei obbligato a fare bene. “Allo United i calciatori non fanno male, ma al momento non si capisce nulla. Il Napoli poi ha un allenatore serio e con Conte sei obbligato a fare bene. Napoli ti fa trovare a tuo agio in tutti i momenti della giornata, è una città particolare, ma se entri nel meccanismo diventa tutto bello e facile. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Jacomuzzi e Galli: il Napoli è un orologio perfetto, in 4 possono vincere lo Scudetto”

Leggi anche: I rossoneri possono vincere lo scudetto? Il dato lascia sognare

Leggi anche: Muriel elogia Gasperini e la Roma: “Possono vincere lo Scudetto”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ndombele al Napoli, l'ex ds azzurro Jacomuzzi: "Tanguy ha i colpi del fuoriclasse" - Queste le parole dell'ex ds del Napoli: "Grazie al lavoro di Giuntoli, il Napoli è una squadra candidata per ... tuttomercatoweb.com

Jacomuzzi: "Hojlund non è un fenomeno, ma il Napoli sta cambiando pelle" - Emergono delle buone sensazioni sulla chiusura della trattativa con il Manchester United. msn.com

del ds: «Non possiamo più lavorare» - Ecco perché è nata l'Associazione italiana osservatori calcio (Aioc), presieduta da un ex direttore sportivo del Napoli, Carlo ... ilmattino.it