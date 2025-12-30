Jack Black nel MCU | un sogno impossibile?

Jack Black, celebre attore e comico, ha recentemente condiviso il suo desiderio di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, l’opportunità di interpretare un ruolo in questa grande saga sembra ormai irraggiungibile, considerando le sue caratteristiche e la direzione attuale del progetto. Un sogno che, al momento, rimane tale, lasciando spazio alla riflessione sulle possibilità future per l’attore.

Jack Black, icona assoluta del cinema e della comicità, ha recentemente parlato del suo grande sogno legato al Marvel Cinematic Universe: un ruolo che, purtroppo, oggi non può più interpretare. Il motivo? Quel personaggio è già stato affidato — più volte — ad altri attori. Stiamo parlando di Ben Grimm, meglio conosciuto come La Cosa dei Fantastici Quattro. Il personaggio è stato interpretato per la prima volta da Michael Chiklis nel 2005, poi da Jamie Bell nel reboot successivo, e infine — nell’ultima e più recente incarnazione del team Marvel — dal talentuoso Ebon Moss-Bachrach. Una scelta che, col senno di poi, avrebbe potuto funzionare benissimo anche con Jack Black. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

