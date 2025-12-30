ITS Academy proroga al 10 gennaio per la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro dicembre 2024

ITS Academy ha prorogato al 10 gennaio 2026 alle ore 13:00 il termine per la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro dicembre 2024. Questa estensione permette di completare le procedure di aggiornamento entro la nuova scadenza, garantendo la corretta registrazione delle attività formative svolte nel periodo di riferimento. È importante rispettare questa data per assicurare la validità delle certificazioni e dei dati inseriti.

Il termine per completare la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro il 31 dicembre 2024 è stato spostato a sabato 10 gennaio 2026 alle ore 13:00. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

