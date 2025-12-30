ITS Academy proroga al 10 gennaio per la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro dicembre 2024
ITS Academy ha prorogato al 10 gennaio 2026 alle ore 13:00 il termine per la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro dicembre 2024. Questa estensione permette di completare le procedure di aggiornamento entro la nuova scadenza, garantendo la corretta registrazione delle attività formative svolte nel periodo di riferimento. È importante rispettare questa data per assicurare la validità delle certificazioni e dei dati inseriti.
Il termine per completare la validazione dei dati relativi ai percorsi formativi conclusi entro il 31 dicembre 2024 è stato spostato a sabato 10 gennaio 2026 alle ore 13:00. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Assegni di frequenza e contributi formativi 2024/25: domande bando INPS entro il 30 dicembre
Leggi anche: ITS Academy, oltre 136 milioni per percorsi formativi e orientamento. Valditara: “Investimento strategico per giovani e imprese”
Decreto Milleproroghe 2026: proroga scadenze per dirigenti tecnici, docenti di religione e ITS Academy [LO SPECIALE] - Secondo le informazioni disponibili, è stato approvato il consueto provvedimento omnibus, articolato in 16 articoli. orizzontescuola.it
La proroga dell’esercizio professionale in deroga per medici e infermieri con titoli esteri riaccende il dibattito istituzionale. FNOPI e FNOMCeO sottolineano la necessità di superare misure straordinarie, puntando su interventi strutturali: riconoscimento rigoroso - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.