Italia incidente alla funivia | 90 persone coinvolte

Un incidente si è verificato sulla funivia in Italia, coinvolgendo circa 90 persone. In un contesto di neve e sole, la giornata in montagna è stata improvvisamente interrotta da un evento inatteso, con conseguenze che hanno richiesto interventi d’emergenza. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo la situazione per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

Neve, sole, la voglia di una giornata perfetta in montagna. Poi, all'improvviso, il silenzio si trasforma in urla, vetri che tremano, qualcuno che cade a terra. In quota, tra le rocce e il vento gelido, quello che doveva essere un momento di vacanza si è trasformato in una mattina di paura vera. Siamo a Macugnaga, in Piemonte, nella cornice spettacolare del Verbano-Cusio-Ossola. La funivia del Monte Moro, che porta sciatori e famiglie a quasi 2.800 metri di altitudine, all'improvviso si ferma. In pochi secondi scatta l'allarme, la gente guarda fuori dai finestrini e capisce che qualcosa è andato storto.

