Italia incidente alla funivia | 90 persone coinvolte le prime ipotesi

Questa mattina a Macugnaga, nel Verbano-Cusio-Ossola, si è verificato un incidente sulla funivia del Monte Moro, coinvolgendo circa 90 persone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno valutando le prime ipotesi. La situazione rimane sotto controllo e i soccorsi stanno intervenendo per garantire assistenza e sicurezza ai passeggeri coinvolti.

Momenti di forte tensione questa mattina a Macugnaga, nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola, dove un incidente ha interessato la funivia del Monte Moro, infrastruttura che collega l’area del paese con le quote più alte della zona sciistica. L’episodio è avvenuto a circa 2.800 metri di altitudine, in un contesto di neve e roccia, con l’impianto improvvisamente fermo e numerose persone bloccate in quota. Secondo una prima ricostruzione, il problema si sarebbe verificato in prossimità della stazione di monte, dove una cabina avrebbe raggiunto l’area di arrivo a una velocità ritenuta anomala, ossia superiore a quella prevista nelle normali condizioni di esercizio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italia, incidente alla funivia: 90 persone coinvolte. le prime ipotesi Leggi anche: Italia, incidente alla funivia: 90 persone coinvolte Leggi anche: Incidente alla funivia a Macugnaga, a 2.800 metri di altitudine: due feriti, 90 persone bloccate (anche bambini) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incidente sulla funivia di Macugnaga: due persone ferite e e 90 persone bloccate in vetta - Incidente nella mattinata di oggi alla funivia del Monte Moro, in Valle Anzasca, in Piemonte: una cabina ha urtato la stazione a monte causando due feriti ... fanpage.it

