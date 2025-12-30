Istituto Liceti di Rapallo | 170mila euro per interventi di sicurezza nella scuola
L'Istituto Liceti di Rapallo avvia un intervento di manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza degli ambienti scolastici. Con un investimento di 170mila euro, l’intervento mira a garantire condizioni più sicure e funzionali per studenti e personale. Questo progetto rappresenta un passo importante nel potenziamento delle strutture scolastiche, contribuendo alla qualità dell’ambiente di apprendimento e alla tutela di tutti gli utenti.
Al via un nuovo imponente intervento di manutenzione straordinaria all’istituto Liceti di Rapallo, per un investimento complessivo di 170mila euro. A confermarlo, una determina dirigenziale della Città metropolitana.I lavori riguarderanno il rifacimento di una porzione della copertura non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
