Irrompe il freddo dall' Artico sarà un Capodanno sotto zero Possibili bianche sorprese per l' Epifania

L'arrivo di masse di aria fredda dall'Artico preannuncia un Capodanno sotto zero, con temperature molto basse e cielo stellato. La possibilità di nevicate nelle prossime settimane potrebbe portare alcune sorprese bianche anche per l'Epifania. Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo, fornisce le previsioni per un fine anno caratterizzato da clima rigido e atmosfere serene.

Nel Forlivese - dettaglia Ghisu - il veglione di.

