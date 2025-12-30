Iran proteste contro il carovita

In Iran, le proteste contro il caro vita continuano a coinvolgere diverse città. Il presidente Pezeshkian ha esortato le autorità a prestare attenzione alle richieste dei manifestanti, ritenendole legittime. La situazione riflette le tensioni sociali legate alle difficoltà economiche e alla crescente insoddisfazione pubblica. La gestione di queste manifestazioni sarà determinante per il futuro politico e sociale del paese.

9.05 Il presidente iraniano Pezeshkian ha invitato il governo ad ascoltare le "legittime richieste" dei manifestanti. Lo riportano i media statali, dopo due giorni di proteste dei commercianti a causa delle difficoltà economiche. "Ho chiesto al ministro dell'Interno di ascoltare le legittime richieste dei manifestanti, dialogando con i loro rappresentanti, affinché si possa fare il possibile per risolvere i problemi", ha detto Pezeshkian. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

