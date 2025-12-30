Iran proteste contro il carovita

In Iran, le proteste contro il caro vita continuano a coinvolgere diverse città. Il presidente Pezeshkian ha esortato le autorità a prestare attenzione alle richieste dei manifestanti, ritenendole legittime. La situazione riflette le tensioni sociali legate alle difficoltà economiche e alla crescente insoddisfazione pubblica. La gestione di queste manifestazioni sarà determinante per il futuro politico e sociale del paese.

9.05 Il presidente iraniano Pezeshkian ha invitato il governo ad ascoltare le "legittime richieste" dei manifestanti. Lo riportano i media statali, dopo due giorni di proteste dei commercianti a causa delle difficoltà economiche. "Ho chiesto al ministro dell'Interno di ascoltare le legittime richieste dei manifestanti, dialogando con i loro rappresentanti, affinché si possa fare il possibile per risolvere i problemi", ha detto Pezeshkian. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Iran, proteste contro crisi economica e crollo della moneta locale: i commercianti chiudono i negozi – Video Leggi anche: L’Iran parteciperà al sorteggio dei Mondiali 2026 dopo i visti negati dagli USA: il ‘caso’ e le proteste Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Secondo giorno proteste a Teheran: negozi chiusi e slogan anti-regime; Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida i miliziani; Iran, proteste contro crisi economica e crollo della moneta locale: i commercianti chiudono i negozi – Video; Il manifestante seduto a terra sfida la polizia durante le proteste per il carovita in Iran. Iran: Pezeshkian, ascoltare legittime rivendicazioni proteste - Il presidente iraniano ha dichiarato che il governo sta dando priorità alle riforme economiche, sottolineando che il sostentamento dei cittadini rimane «la sua preoccupazione quotidiana» ... corriere.it

Pezeshkian tende la mano a chi protesta in Iran: "Legittime rivendicazioni, dare ascolto" - L'incarico del presidente iraniano al ministro dell'Interno di mediare con i manifestanti, che protestano contro le difficoltà economiche, ... huffingtonpost.it

Lo sciopero dei bazar. Proteste dei commercianti in Iran per la valuta che crolla e il carovita - I manifestanti, scrive l'agenzia Ilna, "chiedono un intervento immediato del governo per fermare ... huffingtonpost.it

??Iran Bazaar Protests: Merchants Shut Down Over Rial Crash

Manifestante seduto a terra sfida la polizia durante le proteste in Iran x.com

le proteste in #iran, il popolo si sta ribellando #iranrevolution - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.