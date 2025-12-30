Io sono Farah | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi 30 dicembre

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 30 dicembre. Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. M a vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Farah è ancora sconvolta per l'omicidio del donatore che avrebbe salvato la vita a Kerim. Tahir cerca di confortarla e la rassicura che farà tutto il possibile per scoprire se si è trattato davvero di un incidente e, in caso contrario, che farà in modo che il responsabile paghi.

