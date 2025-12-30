Io sono Farah alla fine Kerim fa il trapianto? Cosa succede al bambino

Alla fine in Io sono Farah il piccolo Kerimsah guarisce? Il figlio di Farah è gravemente malato e deve sottoporsi urgentemente a un trapianto di midollo osseo. Ma ecco che tutto ciò che accade nella vita della protagonista porta il piccolo a evitare questo importante momento. In particolare, a ostacolare la guarigione di Kerim è Ali Galip, questa volta. Farah è felicissima di poter sottoporre finalmente il figlio al trapianto, grazie al nuovo donatore. Il boss, però, è pronto a tutto per fargliela pagare a Tahir e fa sfumare questo sogno, almeno per ora. Riesce poi il povero Kerim a sottoporsi al trapianto e a guarire? Vediamo insieme cosa accade, secondo le anticipazioni turche. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Io sono Farah, alla fine Kerim fa il trapianto? Cosa succede al bambino Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 22 al 26 dicembre 2025: Ali Galip fa uccidere il donatore per Kerim Leggi anche: Tahir muore in io sono farah cosa succede nellultima puntata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quando finisce “La notte nel cuore”? Ecco la data dell’ultima puntata; La Notte nel Cuore, spoiler finale 23 dicembre: un gesto da eroe scatena la tragedia; Stasera in tv (23 dicembre), Antonella Clerici apre le feste su Rai 1: trasloca la sfida contro Io sono Farah; Io Sono Farah, anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026: Mehmet capisce che c'è una talpa nella polizia. Io sono Farah, anticipazioni puntate 30 dicembre, trama episodi - Mehmet è convinto che dietro la morte del donatore ci sia Ali Galip, sempre più deciso a vendicarsi del tradimento di Tahir ... iodonna.it

Io sono Farah, trame turche: Bade in fin di vita dopo una sparatoria, Farah è con lei - Quando la ragazza sarà intenta a prendere la sua auto per andare da Farah, uno degli uomini dello zio le dirà che la sua auto è dal ... it.blastingnews.com

"Io sono Farah": recap delle puntate e le anticipazioni dal 30 dicembre al 2 gennaio - Scopri cosa è successo finora in "Io sono Farah" e le anticipazioni delle puntate del 30 dicembre, tra intrighi, rivelazioni e colpi di scena. alfemminile.com

«Prometto che scoprirò se dietro quello che è successo c’è Ali Galip. » Questa frase segna il punto di svolta nella nuova puntata di Io sono Farah, che torna oggi, 30 dicembre 2025, su Canale 5 in prima serata. Questa volta la serie andrà in onda con un appu - facebook.com facebook

The Voice Senior, finale al 22,7% di Share. Io Sono Farah resta al 14,7%. La Supercoppa Italiana outsider su Italia Uno. I dati Auditel del 19 dicembre 2025 • The Voice Senior, nel finale di stagione, ottiene il 22,7% con Antonella Clerici che conferma … x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.