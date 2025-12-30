“Io, nella morsa delle catene”. Polci chiude la storica boutique ad Arezzo, dai tempi d’oro al nuovo Corso.

Arezzo si prepara a chiudere un capitolo importante con la chiusura della storica boutique di Polci, simbolo di un passato di successo nel centro città. Dopo decenni di attività, il negozio chiuderà i battenti entro un mese, segnando la fine di un’epoca per la tradizione commerciale locale e il nuovo corso del centro storico.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Abbassa la saracinesca tra un mese. E con l’ultimo giro di chiave nella serratura finisce un’era. Quarant’anni con le vetrine sulla via principale dello shopping: quel Corso che generazioni di aretini hanno attraversato avanti e indietro a passeggio, a caccia di nuovi amori o di affari nei negozi più glamour. Un luogo-simbolo che la famiglia Polci ha visto mutare nel corso del tempo, una trasformazione nel via vai di attività che se ne vanno ed altre che arrivano. Annamaria Polci è cresciuta nel negozio di famiglia “ho respirato il clima bello degli anni d’oro e ho imparato il mestiere tra queste mura”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

