Inzaghi mette fuori rosa Cancelo il portoghese apre all’Italia Ci pensa l’Inter?

Joao Cancelo, ex giocatore di Inter e Juventus, potrebbe lasciare l’Al Hilal già a gennaio. Il portoghese, che ha recentemente messo fuori rosa dal club saudita, sembra aprire a un ritorno in Europa, con l’Italia in prima fila. La possibile uscita di Cancelo riaccende l’attenzione dei club italiani e europei interessati a un profilo di valore. Intanto, Inzaghi potrebbe decidere di non reintegrare il giocatore nella rosa nerazzurra.

Il futuro di Joao Cancelo sembra sempre più lontano dall’Arabia Saudita. L’esterno portoghese, con un passato importante tra Inter e Juventus, potrebbe lasciare l’Al Hilal già nel mercato invernale, aprendo a uno scenario che riaccende l’interesse dei top club europei e anche italiani. Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione del club saudita sarebbe ormai chiara: Cancelo non rientra nei piani tecnici per la seconda parte di stagione. Dopo un lungo stop per un infortunio al bicipite femorale, il laterale non ha mai fatto il suo debutto ufficiale e, da gennaio, non dovrebbe essere inserito nella lista dei giocatori utilizzabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

