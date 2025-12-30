Investito mentre attraversa la strada; niente da fare per un 69enne La tragedia in zona Mezzocammino a Roma

Nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, un uomo di 69 anni è stato investito mentre attraversava la strada a Mezzocammino, Roma. L’incidente si è verificato nel IX Municipio e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Questa tragedia evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, a Roma, in zona Mezzocammino (IX Municipio). Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada all'altezza dell'incrocio tra via di Mezzocammino e via Filippo Raguzzini. L'impatto poco prima delle 16.30: alla guida una 78enne. Secondo la ricostruzione, l'incidente è avvenuto poco prima delle 16.30. A colpire il pedone è stata una Citroën C3 guidata da una donna italiana di 78 anni, che si è fermata subito per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118. Inutili i soccorsi: decesso sul posto. Nonostante l'arrivo dei sanitari, per il 69enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

