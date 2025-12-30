Investì e uccise una famiglia | Angelika Hutter travolta da un auto è in fin di vita

Il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore, Angelika Hutter, 34 anni di origini tedesche, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Dopo aver travolto e causato la morte di una famiglia, tra cui un bambino di 2 anni, è stata colpita dall’auto e si trova in condizioni critiche. La vicenda ha sollevato molte riflessioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità in situazioni di emergenza.

Angelika Hutter, la donna di origini tedesche di 34 anni che al volante della propria auto il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese travolse e uccise Marco Antoniello, 47 anni, il figlio Mattia, 2, e la nonna del bimbo Mariagrazia Zuin, 67, è stata investita e lotta tra la vita e la morte. Stando a quanto riferito dalle autorità, due giorni fa la 34enne è stata vittima di un incidente a Ronco all'Adige nella Bassa Veronese, poco dopo essersi allontanata volontariamente dalla comunità "Casa Don Girelli" nella quale stava finendo di scontare la pena di quattro anni e otto mesi ottenuta dopo il patteggiamento.

