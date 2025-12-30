Inverno da caldo record in Islanda sfiorati i 20 gradi alla vigilia di Natale

L'Islanda, tradizionalmente nota per i suoi inverni rigidi, ha sperimentato un clima insolito durante le festività natalizie. Alla vigilia di Natale, le temperature si sono avvicinate ai 20 gradi Celsius, segnando un record di caldo inaspettato per la stagione. Questo fenomeno climaticamente straordinario sta attirando l'attenzione degli esperti e suscitando riflessioni sui cambiamenti climatici in atto.

È stato un Natale eccezionalmente caldo quello appena trascorso in Islanda, nota proprio per i suoi inverni rigidi. L’ufficio meteorologico dell’isola del nord ha confermato che il 24 dicembre è stata raggiunta la temperatura record di quasi 20 gradi centigradi. A SeyÐisfjörÐur, una piccola cittadina nell’Islanda orientale, il termometro ha raggiunto, infatti, il record di 19,8 gradi tra il 24 e il 25 dicembre, un periodo dell’anno in cui le temperature medie oscillano tra -1 e 4 gradi. Negli stessi giorni, a BakkagerÐi sono stati registrati 19,7 gradi. Il record nazionale precedente di dicembre era stato di 19,7 gradi, misurato il 2 dicembre 2019 a Öræfi. 🔗 Leggi su Open.online

