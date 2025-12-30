Intossicazione alimentare a Campobasso | sequestrata farina in casa vittime ipotesi topicida

A Campobasso proseguono le indagini sull’intossicazione alimentare che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. La procura ha sequestrato la farina utilizzata in casa dalle vittime, valutando anche l’ipotesi di un’intossicazione da topicida. La vicenda è al centro di approfondimenti finalizzati a chiarire le cause di questo grave episodio.

