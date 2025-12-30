Intossicazione a Campobasso | sospetti su funghi topicida e botulino Il parere del tossicologo
Si indaga sull’intossicazione a Campobasso che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Sospetti ricadono su funghi, topicida e botulino. Il parere del tossicologo sarà determinante per chiarire le cause di questa grave intossicazione alimentare, ancora avvolta nel mistero. La vicenda evidenzia l'importanza di controlli e precauzioni nella gestione degli alimenti.
Resta un rebus la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a quella che si ritiene un’epatite fulminante provocata da una gravissima forma di intossicazione alimentare. Le autopsie in programma domani aiuteranno a fare chiarezza, ma in queste ore i sospetti si sono concentrati su alimenti contaminati da botulino o da un topicida e di un avvelenamento da funghi. Ma di che si tratta e in che modo queste tre sostanze possono danneggiare l’organismo umano? LaPresse lo ha chiesto a Marco Marano, responsabile del Centro antiveleni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: sequestrata farina in casa vittime, ipotesi topicida
Leggi anche: Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso, il papà trasferito allo Spallanzani di Roma: è grave. Le ipotesi: “Botulino, listeria, epatite fulminante o una intossicazione chimica”
Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare: i sospetti su vongole e funghi; Morte intossicate mamma e figlia, cinque sanitari indagati. Gli alimenti sospetti della cena; Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, sequestrati frutti di mare oltre a baccalà e funghi; L’intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin.
Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, sequestrati frutti di mare oltre a baccalà e funghi - La Procura di Campobasso sequestra gli alimenti dall'abitazione di madre e figlia morte a seguito di un'intossicazione: cosa sappiamo delle indagini ... virgilio.it
Tragedia a Campobasso: mamma e figlia morte, spunta l’ipotesi del veleno per topi - Mamma e figlia morte a Campobasso: la comunità di Pietracatella sotto choc tra indagini e sospetti su intossicazione alimentare. notizie.it
Madre e figlia morte per intossicazione a Pietracatella vicino Campobasso, i sospetti sul veleno per topi - Sulla morte per intossicazione di madre e figlia vicino a Campobasso, un'ipotesi è la possibile contaminazione di una farina con il veleno per topi ... virgilio.it
“Sto pensando a mia moglie e mia figlia. Io penso solo a loro e all'altra mia figlia, che ho a cuore ed è la mia vita” È vigile e in miglioramento Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte a Campobasso per una intossicazione alimentare - facebook.com facebook
Cinque medici sono indagati per la morte di due donne a Campobasso, dovuta a una sospetta intossicazione alimentare x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.