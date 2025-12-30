Intossicazione a Campobasso | sospetti su funghi topicida e botulino Il parere del tossicologo

Si indaga sull’intossicazione a Campobasso che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Sospetti ricadono su funghi, topicida e botulino. Il parere del tossicologo sarà determinante per chiarire le cause di questa grave intossicazione alimentare, ancora avvolta nel mistero. La vicenda evidenzia l'importanza di controlli e precauzioni nella gestione degli alimenti.

Resta un rebus la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a quella che si ritiene un’epatite fulminante provocata da una gravissima forma di intossicazione alimentare. Le autopsie in programma domani aiuteranno a fare chiarezza, ma in queste ore i sospetti si sono concentrati su alimenti contaminati da botulino o da un topicida e di un avvelenamento da funghi. Ma di che si tratta e in che modo queste tre sostanze possono danneggiare l’organismo umano? LaPresse lo ha chiesto a Marco Marano, responsabile del Centro antiveleni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

