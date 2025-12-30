In occasione dell’uscita di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, approfondiamo l’intervista a Glenn Close, attrice di grande esperienza. Nel nuovo episodio, la sua interpretazione aggiunge profondità e mistero alla narrazione, arricchendo l’universo di Benoit Blanc. Un’occasione per scoprire aspetti della sua carriera e riflettere sul ruolo di fede e umanità nel suo percorso artistico.

Nel nuovo Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Glenn Close entra nell’universo di Benoit Blanc con un personaggio centrale e silenziosamente decisivo. È Martha Delacroix, figura storica della chiesa di Our Lady of Perpetual Fortitude, una donna la cui lealtà verso la parrocchia è assoluta e che, nel tempo, si è guadagnata il rispetto profondo di tutti i sacerdoti che si sono succeduti. Una presenza apparentemente granitica, che incarna tradizione, devozione e autorità morale, ma che nel clima teso del film assume sfumature sempre più ambigue. Per Glenn Close, il film è stato un incontro artistico particolarmente significativo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Intervista a Glenn Close: fede, umanità e mistero nel nuovo Knives Out Wake Up Dead Man

