Inter x Nitro nuova collab per i nerazzurri | il club vi porta sulle piste da sci – FOTO

L’Inter amplia i propri orizzonti con una nuova collaborazione, unendo sport e cultura attraverso una partnership con Nitro Snowboards. Questa iniziativa porta i nerazzurri oltre il calcio, proponendo un’esperienza legata alle piste da sci e allo snowboard. La collaborazione mira a rafforzare l’immagine del club come punto di riferimento anche nel mondo dello sport invernale, offrendo ai tifosi nuove occasioni di coinvolgimento e passione.

Inter x Nitro. L' Inter amplia il suo orizzonte oltre il calcio, unendo passione sportiva e cultura internazionale grazie a una nuova collaborazione con Nitro Snowboards, marchio di riferimento nel mondo dello snowboard. La partnership ha dato vita alla INTER x NITRO Team Snowboard, una tavola in edizione limitata che porta i colori nerazzurri su uno dei modelli più iconici del catalogo Nitro, celebrando valori condivisi come spirito di squadra, internazionalità e senso di appartenenza. Il progetto nasce dall'idea di creare un ponte tra due realtà apparentemente diverse, ma unite dalla stessa filosofia: connettere persone di ogni provenienza attraverso la passione per lo sport.

Dalle piste al campo, con gli stessi colori Da un incontro di passione e adrenalina nasce la collaborazione Inter X Nitro Scopri la Team Snowboard limited edition bit.ly/4q2sSYm x.com

