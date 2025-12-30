INTER-MILAN 0-3 | IN EVIDENZA | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2024 25

Il Milan si impone sull’Inter con un risultato di 3-0 nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, assicurandosi così il pass per la finale di Roma prevista il 14 maggio. La partita, disputata a San Siro, ha visto i rossoneri ottenere un risultato importante in vista dell’ultimo atto della competizione.

Milan-Verona 3-0, gol e highlights. Rete di Pulisic e doppietta di Nkunku - A distanza di 365 giorni, il Milan è primo (aspettando l'Inter) dopo il 3- sport.sky.it

Il Milan travolge il Verona: 3-0 a San Siro con doppietta di Nkunku - 0 il Verona a San Siro nel lunch match domenicale della 17ª giornata di Serie A. calciomercato.com

INTER-VENEZIA 5-1 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Sulle strutture il confronto con Inter, Milan e Juventus è imbarazzante. Il Napoli è alla pari solo sul monte ingaggi. Il valore patrimoniale del club è decisamente inferiore. - facebook.com facebook

To finish Top 4 in Serie A: 97% Inter 80% Milan 80% Napoli 56% Juventus -- 54% Roma 12% Bologna 9% Como ... To finish Top 5: 99% Inter 90% Milan 90% Napoli 76% Juventus 75% Roma -- 24% x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.