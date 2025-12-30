INTER-MILAN 0-3 | IN EVIDENZA | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2024 25
Il Milan si impone sull’Inter con un risultato di 3-0 nella semifinale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, assicurandosi così il pass per la finale di Roma prevista il 14 maggio. La partita, disputata a San Siro, ha visto i rossoneri ottenere un risultato importante in vista dell’ultimo atto della competizione.
Il Milan batte nettamente l'Inter a San Siro e stacca il pass per la finale di Roma del prossimo 14 maggio.
