Inter in volo controllato con Chivu. Qualità e forza per sfidare Conte.

Inter in volo controllato con Chivu, un elemento di stabilità per la squadra. La presenza del difensore offre qualità e solidità, contribuendo a mantenere l’equilibrio competitivo nel campionato. La rivalità con Conte e la vicinanza in classifica evidenziano un duello aperto, caratterizzato da intensità e determinazione. Un contesto che sottolinea la forza e la competitività delle squadre coinvolte, senza drammi, ma con attenzione alle dinamiche del torneo.
Litigiose, vicine in classifica, forti abbastanza da alimentare un dualismo in un campionato che vive su un equilibrio ben più diffuso. Non ci sono soltanto l’ Inter capolista e l’inseguitrice Napoli tra le pretendenti allo scudetto, c’è un Milan che oggi ha un punto in più dei partenopei e c’è una Juve in risalita. Eppure il tam tam mediatico rende quasi un testa a testa la corsa tricolore. Fu così anche lo scorso anno: a fine anno solare in testa col Napoli c’era l’Atalanta e a lungo (almeno fino alla sconfitta contro l’Inter in marzo) i bergamaschi sono stati una credibile concorrente. Eppure i botta e risposta tra Conte e Marotta, talvolta con inserimenti di Inzaghi, hanno creato un dualismo in cui la Dea faceva da terza incomodo, sullo sfondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
