Inter e Atalanta nuovi intrecci di mercato | Palestra e Ederson a Milano?
Le trattative di mercato tra Inter e Atalanta continuano a suscitare interesse, con voci su possibili scambi di giocatori come Palestra ed Ederson a Milano. In un clima natalizio, le dinamiche tra i club si intrecciano, creando aspettative e speculazioni. Questo periodo rappresenta un momento di riflessione e pianificazione per le squadre, nel rispetto delle strategie sportive e delle esigenze tecniche di entrambe le società.
Inter e Atalanta. Il clima natalizio ha fatto da cornice a una serata che, almeno fuori dal campo, è sembrata molto più di un semplice pre-partita. Prima di Atalanta-Inter, le immagini di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a colloquio con Antonio Percassi e Luca Percassi hanno alimentato inevitabilmente le voci di mercato. Strette di mano, sorrisi e dialoghi fitti che raccontano di rapporti solidi tra due società abituate a parlarsi con continuità. Come dichiarato da Tuttosport, il nome più caldo è quello di Marco Palestra, esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta, attualmente in crescita al Cagliari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
