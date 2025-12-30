Inter Chivu rappresenta una risorsa importante già presente in rosa. Il suo rilancio sotto la nuova guida tecnica sta influenzando gli equilibri della squadra, contribuendo a rafforzare il reparto difensivo e a offrire una soluzione affidabile. La sua esperienza e recupero formano un elemento di stabilità, che può rivelarsi fondamentale nel proseguo della stagione per gli obiettivi dei nerazzurri.

Inter News 24 Inter Chivu, arriva una notizia che vale come un acquisto: il rilancio del giocatore rigenerato dal nuovo corso tecnico, sta incidendo sulle gerarchie. Tra i segnali positivi dell’ultimo periodo in casa Inter non ci sono soltanto i risultati e la vetta della classifica. Cristian Chivu può infatti sorridere anche per aver recuperato una risorsa che fino a pochi mesi fa sembrava ai margini del progetto. Il riferimento è a Piotr Zielinski, centrocampista polacco che, sotto la nuova gestione tecnica, ha completamente cambiato passo e ruolo all’interno della squadra. Come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport, il mercato invernale non è ancora iniziato, ma l’Inter ha già trovato il suo “nuovo acquisto”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Chivu, il vero colpo è già in casa: una risorsa ritrovata cambia gli equilibri per i nerazzurri

Leggi anche: Frendrup Inter, è lui il vero obiettivo in caso di addio di Frattesi! Ha già stregato i nerazzurri per una sua qualità

Leggi anche: Inter Milan, la preparazione di Chivu al derby è già iniziata: ecco chi saranno gli ultimi 2 nerazzurri e tornare dalle nazionali

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mediaset: “Inter, ecco qual è il vero sogno di mercato di Chivu”; Djimsiti regala, Lautaro non perdona: Inter, colpo a casa Atalanta e primato in classifica; Atalanta-Inter risultato 0-1: Lautaro gol, Chivu chiude l'anno da primo della classe; L'Inter vuole Muharemovic per svecchiare la difesa: colpo possibile a una condizione.

Retroscena Chivu-Conte, ecco il vero pomo della discordia: “Antonio urlò ‘pezzo di merda’ a…” - Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul botta e risposta sull'asse Inter- fcinter1908.it