Inter Bordo CAM di DAZN fa registrare un nuovo infortunio | per fortuna è Chivu

Durante la partita tra Inter e Atalanta di domenica sera, Cristian Chivu si è distinto per la sua presenza in campo. Tuttavia, nelle ultime fasi dell’incontro, si è verificato un infortunio che ha coinvolto anche il reparto CAM di DAZN. Fortunatamente, l’intervento e le condizioni di Chivu sembrano rassicuranti, offrendo un minimo di sollievo ai tifosi e alle squadre coinvolte.

