Inter Bordo CAM di DAZN fa registrare un nuovo infortunio | per fortuna è Chivu
Durante la partita tra Inter e Atalanta di domenica sera, Cristian Chivu si è distinto per la sua presenza in campo. Tuttavia, nelle ultime fasi dell’incontro, si è verificato un infortunio che ha coinvolto anche il reparto CAM di DAZN. Fortunatamente, l’intervento e le condizioni di Chivu sembrano rassicuranti, offrendo un minimo di sollievo ai tifosi e alle squadre coinvolte.
Chivu. Cristian Chivu ha regalato uno spettacolo a parte nella parte finale della sfida di domenica sera tra la sua Inter e l’ Atalanta. Le immagini di Bordo CAM di DAZN hanno catturato ogni dettaglio del comportamento appassionato del tecnico romeno, che ha seguito la partita con una tensione e un coinvolgimento palpabili. Dal modo in cui gestiva il giaccone alle reazioni alle azioni dei giocatori, Chivu ha mostrato tutta la sua intensità emotiva. Prima dell’inizio del recupero, il tecnico ha iniziato a lottare con il giaccone: se lo toglieva e subito dopo se lo rimetteva. La fatica cominciava a farsi sentire e Chivu, visibilmente sfinito, si è appoggiato più volte alla balaustra, continuando comunque a incitare e correggere la squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
