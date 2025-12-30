Inter Bologna un solo assente per Vincenzo Italiano

In vista della partita tra Inter e Bologna di domenica sera, l’allenatore Vincenzo Italiano può contare su quasi tutta la rosa a disposizione. L’unico assente significativo rappresenta una nota negativa in un incontro importante per entrambe le squadre. La squadra si prepara con attenzione, concentrandosi sugli aspetti tattici e sulla preparazione mentale, per affrontare al meglio questa sfida di campionato.

In vista del delicato match contro la Beneamata, il tecnico Vincenzo Italiano — l'allenatore fautore di un calcio propositivo e d'attacco — può finalmente sorridere. Dopo un dicembre falcidiato dalle assenze, il Bologna si presenterà a San Siro con una rosa quasi al completo per sfidare la capolista. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoblù riabbracceranno Torsten Heggem, il solido difensore norvegese rientrato dalla squalifica, e probabilmente Lukasz Skorupski, l'esperto portiere polacco assente dai campi da novembre.

