Inter Bologna quanti recuperi per Italiano | rientrano in 5

Il Bologna si prepara ad affrontare l’Inter a San Siro con un nuovo spirito, dopo un periodo di recupero e miglioramento. I rossoblù, infatti, hanno effettuato cinque recuperi importanti, che hanno contribuito a rafforzare la loro posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di consolidare i propri obiettivi stagionali e di proporre un calcio equilibrato e tatticamente interessante.

Inter Bologna. Il Bologna arriva alla sfida di San Siro contro l’ Inter con uno spirito completamente diverso rispetto a poche settimane fa. Dopo un periodo segnato da assenze pesanti e continui aggiustamenti forzati, Vincenzo Italiano può finalmente contare su una rosa quasi al completo. Un segnale incoraggiante in vista di una partita che richiederà intensità, alternative e una gestione attenta delle energie contro la capolista. Le notizie positive arrivano soprattutto dal fronte dei rientri. Heggem ha smaltito la squalifica ed è pronto a tornare tra i disponibili, mentre cresce l’ottimismo per il recupero di Skorupski. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Bologna, quanti errori in difesa: Italiano corre ai ripari dopo le disattenzioni al Dall'Ara Leggi anche: Quando si giocano i recuperi di Napoli, Milan, Inter e Bologna in Serie A dopo le partite di Supercoppa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Quando si giocano i recuperi di Napoli, Milan, Inter e Bologna in Serie A dopo le partite di Supercoppa; Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; Supercoppa, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri - Italiano: “Nessun rimpianto, usciamo a testa alta”; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata. Svelate date dei recuperi delle partite di Serie A non disputate per la Supercoppa - Sono state svelate le date dei recuperi delle partite di Serie A non disputate per la Supercoppa. milannews.it

Quando si giocano i recuperi di Napoli, Milan, Inter e Bologna in Serie A dopo le partite di Supercoppa - Le partite della 16ª giornata di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna si recuperano a gennaio. fanpage.it

Serie A: Inter-Bologna, primo impegno del 2026 per Chivu e Italiano - Inter e Bologna si ritrovano in campo in Serie A due settimane dopo il precedente in Supercoppa che ha sorriso ai felsinei. gioconews.it

#SerieA, le designazioni arbitrali della 18a giornata. Inter-Bologna a Guida, Atalanta-Roma a Fabbri x.com

Training Si prepara Inter - Bologna - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.