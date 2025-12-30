Inter-Bologna la designazione arbitrale | fischietto a Guida | Maresca AVAR

Per la partita Inter-Bologna del 4 gennaio, la designazione arbitrale vede il fischietto Guida in campo, con Maresca come AVAR. La sfida rappresenta un importante passo per l’Inter, che punta a mantenere la leadership e continuare la propria corsa verso il titolo di campione d’inverno. Un appuntamento che richiede attenzione e concentrazione, in un incontro che potrebbe influenzare la classifica di metà stagione.

Il nuovo anno sta per avere inizio e l’Inter dovrà vincere la partita contro il Bologna del 4 gennaio per poter continuare la scalata per laurearsi campione d’inverno. Chivu dovrà preparare la sfida contro i felsinei in maniera impeccabile, traendo insegnamento dalla sconfitta subita nella semifinale di Supercoppa Italiana soltanto pochi giorni fa. Per i nerazzurri, dunque, questo match avrà un doppio valore e per riuscire a conquistare i tre punti ci vorranno coraggio e concentrazione. Per questa partita, l’AIA ha scelto un arbitro d’eccezione: il fischietto infatti sarà quello dell’arbitro Marco Guida, decisione che ha scatenato infiniti commenti sul web dal tono piuttosto polemico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

