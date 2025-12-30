Inter Bologna Chivu vuole vendetta e deve invertire questa tendenza con i felsinei

In vista della partita tra Inter e Bologna, l’allenatore Chivu mira a riscattare la recente sconfitta in Supercoppa italiana. È importante per i nerazzurri invertire la tendenza negativa e affrontare i felsinei con determinazione. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in campionato e riprendere slancio, mantenendo alta l’attenzione sugli obiettivi stagionali della squadra.

Inter News 24 Verso Inter Bologna, mister Chivu vuole vendetta dopo la Supercoppa italiana, e deve invertire questa tendenza con i felsinei. Domenica sera, le luci di San Siro si accenderanno per il primo grande scontro del 2026: la Beneamata ospita il Bologna. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, la squadra felsinea rappresenta l’autentica “bestia nera” per i meneghini, un avversario capace di evocare ricordi amari che attraversano i decenni, dallo storico spareggio scudetto perso nel 1964 fino ai più recenti scivoloni al Dall’Ara nel 2022 e nel 2025. LE ULTIME SULL’INTER L’ultimo precedente è ancora una ferita aperta per Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia —: l’eliminazione ai rigori nella semifinale di Supercoppa italiana disputata in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Bologna, Chivu vuole vendetta e deve invertire questa tendenza con i felsinei Leggi anche: Chivu Inter, è crisi negli scontri diretti: i numeri e la tendenza da invertire Leggi anche: Chivu Inter, c’è un trend da invertire: il tecnico ha 4 gare per dare una risposta netta! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le 5 verità di Bologna-Inter 4-3 dcr: Chivu ha delle colpe, Italiano azzecca tutto; Perché i migliori rigoristi dell'Inter non hanno tirato contro il Bologna, Chivu: Non me la sentivo; Bologna - Inter (1-1) Supercoppa italiana 2025; Inter, che combini? Tre rigori sbagliati, Immobile implacabile: in finale col Napoli ci va il Bologna. Bologna-Inter, Chivu stupisce tutti: che occasione per il nerazzurro - Inter in Supercoppa: una novità è già stata annunciata. spaziointer.it

