Inter aggiornamento infortunati | Acerbi ok in due saltano Bologna

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bologna, con gli infortunati che stanno seguendo un percorso di recupero. Tra gli aggiornamenti, Francesco Acerbi è stato dichiarato disponibile, mentre altri due giocatori non saranno a disposizione. La squadra si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della prossima partita di campionato.

È ufficialmente iniziato ad Appiano Gentile il lavoro dell’Inter in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. La settimana si è aperta con una notizia positiva per Cristian Chivu, ma anche con alcune conferme meno incoraggianti dall’infermeria nerazzurra. La novità più rilevante riguarda Francesco Acerbi, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo. Un rientro importante per la difesa nerazzurra, che potrà così contare nuovamente sull’esperienza e sulla leadership del centrale in vista dei prossimi impegni. Infermeria Inter: Darmian e Bonny non recuperano per il Bologna. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

